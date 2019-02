(ANSA) – IL CAIRO, 3 FEB – “L’Ue ribadisce i propri appelli alle autorità egiziane a far luce senza ulteriori ritardi sulle circostanze della morte del cittadino italiano Regeni e a identificare e perseguire i responsabili di questo odioso crimine, cooperando pienamente con l’Italia”: lo ha scritto in un tweet il capo della delegazione dell’Unione europea in Egitto, Ivan Surkos, nel terzo anniversario del rinvenimento del corpo martoriato del giovane ricercatore friulano rapito al Cairo.