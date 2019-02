CARACAS – In questo Sudamericano Under 20, la vinotinto ha mostrato a i suoi tifosi le sue nuove maglie, queste maglie sono griffate dal marchio italiano Giovova. Nella gara d’esordio, ha sfoggiato la seconda maglia: bianca con una grossa “V”. Questo design non é stato molto apprezzato dai tifosi, sul web si sono scatenati i cinguettii criticandolo. I fanáticos l’hanno paragonata a quella del Velez Sarsfield, ad alcuni connazionali ha ricordato quella del Brescia.

Ma forse, molti tifosi non sanno é che negli anni ’40 la nazionale creola ha usato una maglia simile. Questa notizia l’ho scoperta scovando nei libri ed almanacchi pubblicati sulla storia della vinotinto.

Nei Giochi Bolivarianos che si svolsero in Perù nel 1947-1948, la nazionale venezuelana indossò una maglia con una “V” sul petto. All’evento sportivo svoltosi in terra inca tra il 26 dicembre 1947 e l’8 gennaio 1948 parteciparono solo tre nazionali. Oltre ai padroni di casa c’erano Venezuela e Bolivia. Il Perù salì sul gradino più alto del podio e le altre due nazionali si aggiudicarono l’argento. Tra i protagonisti, con la casacca della vinotinto con la “V” sul petto, in campo c’era l’italo-venezuelano Reinaldo Cervini.

Stando a quanto é stato riferito dal giornalista Napoleón Arráiz, inviato per il quotidiano El Nacional, nella rosa della nazionale venezuelana c’erano: Hugo Zuñiga, Jorge Nurse, David Zamudio, Ernesto Blanco, Germán Martínez, Manuel Leopoldo Pérez, Rafael González, Gastón Manterola, Carlos Morales, Luis Fábregas, Leopoldo “Conejito” Hidalgo e Pedro “Estrellita” Terán.

Forse, i tifosi più scaramantici, inizieranno a vedere la “nuova” maglia con un occhio più benevolo, visto che i ragazzi della Vinotinto stanno disputando un’ottimo Sudamericano Under 20.

(di Fioravante De Simone)