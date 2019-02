(ANSA) – VERCELLI, 4 FEB – Sperona l’auto della ex e le dà fuoco. Sono gravi le condizioni di una quarantenne, aggredita questa mattina nel parcheggio dell’area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse, da un uomo sulla cinquantina con cui in passato aveva avuto una relazione. Trasportata all’ospedale di Vercelli, la donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. Secondo quanto si apprende l’uomo è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto con vigili del fuoco e 118, la donna si stava recando al lavoro nel centro commerciale. Nel parcheggio, l’uomo ha speronato la sua auto, ha cosparso l’abitacolo con un liquido infiammabile e ha appiccato il rogo. I due si erano lasciati da tempo. Secondo quanto si apprende, la donna aveva già denunciato l’ex compagno per minacce.