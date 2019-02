(ANSA) – BANGKOK, 4 FEB – E’ iniziata oggi a Bangkok la fase di registrazione dei candidati alle elezioni thailandesi indette per il 24 marzo, le prime dopo il colpo di Stato del 2014. Centinaia di candidati di decine di partiti si sono presentati presso uno stadio al coperto della capitale dove verrà completata la procedura, che prevede la presentazione delle liste e l’assegnazione dell’ordine dei simboli dei partiti sulle schede elettorali. Nel weekend, nella capitale sono spuntati i primi manifesti elettorali, il cui posizionamento è stato disciplinato dalla Commissione elettorale. Il partito favorito è sempre il Puea Thai dell’ex primo ministro Thaksin Shinawatra, in auto-esilio dal 2008 dopo una condanna per corruzione e nemesi dell’attuale giunta militare del generale Prayuth Chan-ocha, che anche senza presentandosi come candidato è il favorito per rimanere in sella dopo il voto.