(ANSA) – ROMA, 4 FEB – Nella sua squadra ideale, tra i numero uno di Milan ed Inter, Gianluigi Donnarumma e Samir Handanovic, Gianluca Pagliuca sceglierebbe il primo “perché è giovane, anche se Handanovic è fortissimo e pure ieri ha fatto molto bene. A parte sul gol, lì non mi è piaciuto tanto”. Contro la Roma Donnarumma “ha fatto delle parate straordinarie – ha detto l’ex numero 1 azzurro – Ma io me lo spetto così tutte le domeniche, perché ha qualità, fisico, testa. Ha tutto per diventare un portiere-saracinesca. Domina la porta”.