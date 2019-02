(ANSA) – FIRENZE, 4 FEB – “Ci ritroviamo dopo 4 mesi, questo stage serve per sapere come stiamo a pochi mesi dall’inizio delle qualificazioni europee e vedere da vicino qualcuno che non conosciamo. Non sono convocazioni a caso, ringrazio i club per la disponibilità”. Così Roberto Mancini da Coverciano per il breve stage azzurro, il primo del 2019. “Spero che da qui a marzo stiano tutti bene – ha continuato il ct -, comunque sono ottimista”.