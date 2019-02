(ANSA) – FIRENZE, 4 FEB – ”Quagliarella gioca bene, è capocannoniere, lo stimo da tantissimo tempo, si merita di essere qui”. Roberto Mancini ha motivato così la convocazione a 36 anni e a quattro dall’ultima chiamata in azzurro del capitano della Sampdoria, 16 gol finora e il record di Batistuta eguagliato due domeniche fa. ”Fabio sa bene che può esserci e no ma in questo momento è giusto che sia con noi” – ha ribadito il ct che poi ha spiegato l’esclusione di Cutrone (”L’abbiamo già chiamato e resta sotto osservazione, ora siamo in 32, ha un futuro in azzurro, verrà la prossima volta”) e si è quindi soffermato su Balotelli: ”Noi seguiamo sempre tutti ma finora ha giocato solo due gare. Chiamarlo a marzo? Se riuscirà a segnare un gol a partita da qui ai prossimi mesi vedremo. Dipende solo da lui”.