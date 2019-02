(ANSA) – ROMA, 4 FEB – “Tendere di nuovo la mano a Rossi? No, l’ho già fatto. Sono gesti che si fanno una volta e basta. Io non gli porto alcun rancore. Anzi, l’ammiro molto per quello che sta facendo. Piacerebbe anche a me arrivare a 40 ed essere ancora uno dei favoriti per il titolo. E’ il sogno di ogni pilota. Per me sarà uno dei rivali in pista”. Marc Marquez, intervistato da Marca sul suo nuovo ruolo di volto Dazn in Spagna, ha lasciato intendere che con l’avvicinarsi della nuova stagione MotoGp, certe ruggini rischiano di riaffiorare. Il campione del mondo in carica ha parlato anche di Jorge Lorenzo, da quest’anno suo compagno alla Honda: “Lotterà per il titolo o almeno per vincere delle gare. Questo succede quando arrivi in un progetto vincente, che ha vinto gli ultimi tre titoli mondiali”. Ciò non toglie che “il compagno di squadra è il primo avversario da battere”.