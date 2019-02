(ANSA) – ROMA, 4 FEB – “A questo punto, dopo che il governo ha bloccato anche la dichiarazione UE, insieme alla mozione depositata oggi, chiediamo che il Governo venga subito in Aula. E’ una decisione gravissima. Penso che la richiesta possa essere condivisa da tutta l’opposizione”. Lo afferma in una nota Alessandro Alfieri del Pd. “M5S e Lega stanno cambiando i connotati della nostra politica internazionale, andando anche palesemente contro le raccomandazioni di Mattarella. L’Italia non può sostenere Maduro, come di fatto sta facendo il Governo”, conclude.