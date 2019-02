(ANSA) – MILANO, 4 FEB – Luciano Spalletti e’ solido sulla panchina nerazzurra e il suo futuro non dipende dal risultato contro il Parma: lo dice l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, parlando a Sky. ‘Parma decisiva per Spalletti? Assolutamente no. Riconosciamo il momento difficile, ma la posizione di Spalletti è solida”. L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta commenta così la posizione del tecnico Luciano Spalletti dopo il ko con il Bologna. ”Mancano 16 partite, ci sono ancora tanti punti a disposizione e siamo terzi in classifica – prosegue in una intervista a Sky a margine del premio Brera -. È un momento difficile e particolare, c’è una involuzione ma sono sicuro che Spalletti ci tirerà fuori dalle sabbie mobili. L’incontro di ieri con il tecnico? Un normale confronto come al termine di ogni partita”.