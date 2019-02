CARACAS – Nel secondo turno di campionato vincono Caracas, Mongas e Mineros e si prendono la vetta della classifica del Torneo Apertura.

A Puerto Ordaz, il Mineros ha battuto per 2-1 il Deportivo La Guaira grazie alle reti Michael Covea (6’) e Richard Blanco (54’). Per gli arancioni ha accorciato le distanze Guillermo Marín (63’).

Con questo risultato i neroazzurri allungano la loro scia positiva contro La Guaira in gare valevoli per la Primera División, nelle ultime sette gare disputate hanno uno score di 3 vittorie e 4 pareggi. L’ultima vittoria aramcione risale all’8 ottobre 2017, quando vinsero per 1-2.

Sul campo dello stadio Cachamay, la nostra collettività é stata rappresentata da Sandro Notaroberto, Francisco La Mantía e Vicente Suanno, tutti titolari ed hanno giocato l’intero match.

Nel Monumental, il Monagas ha travolto per 3-0 la matricola Llaneros grazie alle reti di Yendis, González e Camacaro.

Nell’anticipo di lusso, il Caracas ha dato una prova d’autorità battendo per 3-0 i campioni in carica dello Zamora. sul campo dell’Olímpico hanno lasciato il segno per i capitolini Robert Hernández con un gol da cineteca (77’), Ricardo “Kuki” Martins (81’) e Richard Celiz (87’).

Alle falde dell’Ávila l’italianità si é fatta presente con Daniel Saggiomo (titolare, sostituito al 68esimo da Néstor Canelón) e Ricardo Andreutti (subentrato all’83esimo al posto di Robert Hernández).

Nell’altro big match, allo Zulia é bastato un gol di Miguel Celis (8’) per mandare al tappeto al Deportivo Táchira. Il Pachencho Romero sta diventando una sorta di tabú per i gialloneri, non vincono da quasi tre anni, per la precisione dal 30 gennaio 2016 quando s’imposero per 1-3.

A Maracaibo, gli italo-venezuelani erano due: Francesco Stifano (allenatore dei lagunari) e Edgar Pérez Greco (rimasto in panchina per i gialloneri).

Hanno completato il programma della seconda giornata del Torneo Apertura: Academia Puerto Cabello-Metropolitanos 1-1, Atlético Venezuela-Portuguesa 1-1, Deportivo Anzoátegui-Lala FC 0-0, Estudiantes de Caracas-Carabobo 0-1, Estudiantes de Mérida-Deportivo Lara 1-1 e Trujillanos-Aragua 2-1.

(Di Fioravante De Simone)