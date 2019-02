(ANSA) – MILANO, 04 FEB – ”È un caso che le difficoltà siano iniziate dopo il caso del rinnovo di Icardi. Non c’è motivo di pensare che l’abbia condizionato”. Lo ha detto il ds dell’Inter Giuseppe Marotta, commentando il momento di Icardi. ”È un momento di involuzione per lui ma è normale per un attaccante avere alti e bassi, ha margini di miglioramento. Sua moglie gestisce l’aspetto contrattuale, lui deve stare tranquillo e concentrato, con i suoi gol deve contribuire alla vittoria”.