(ANSA) – VICENZA, 4 FEB – Una coppia di coniugi anziani e la figlia sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione, ad Asiago (Vicenza). Sul decesso sono in corso indagini, ma al momento si esclude un avvelenamento da monossido di carbonio. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 5.45 di oggi da parte dei vigili del fuoco, chiamati dalla Polizia locale su segnalazione dei vicini, che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti. (ANSA).