(ANSA) – MILANO, 04 FEB – ”Conte? Sono mesi che non lo sento”. Così l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta chiude il caso Conte, intervenendo a margine del Premio Brera. ”Spalletti ha un contratto fino al 2021, oggi non c’è nessun presupposto che faccia pensare ad un suo allontanamento – prosegue il dirigente nerazzurro -. Non ho mai esonerato un allenatore in carriera, Spalletti rimarrà con noi. La squadra però deve migliorare la mentalità, è uno degli aspetti critici di questo gruppo e deve essere vincente. Serve cultura della vittoria e continuità”.