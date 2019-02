(ANSA) – MILANO, 4 FEB – Inter e Milan stanno preparando una proposta di riqualificazione di San Siro da presentare al Comune per la quale viene richiesto “un montante di volumetrie private superiore rispetto a quanto previsto oggi per le Grandi funzioni urbane”. Come apprende l’Ansa, è il senso di una lettera con cui i club hanno risposto all’Amministrazione che li sollecitava a prendere una decisione sul futuro dello stadio. Per le società è un “progetto innovativo che riqualificherà tutta l’area nell’interesse di tutta la città”.