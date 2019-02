(ANSA) – ROMA, 4 FEB – Cinquanta centimetri di neve fresca hanno costretto gli organizzatori del ‘King of Obereggen’ a rinviare il primo evento in programma lo scorso fine settimana a domenica 10 febbraio. Qui, all’ombra del dolomitico Latemar, si terrà l’evento che decreterà il Re e la Regina dello snowpark altoatesino tra i più conosciuti a livello italiano ed internazionale. I partecipanti si esibiranno in inediti numeri acrobatici davanti ad una giuria di esperti tra l’entusiasmo contagioso, come nelle scorse edizioni, di numerosi appassionati. In mattinata si svolgerà la gara principale, ad iscrizione gratuita, nella modalità snowboard e sci freestyle: in palio uno skipass stagionale Obereggen-Val di Fiemme 2019/20 e numerosi premi in materiale tecnico offerti da Nitro Snowboards. ”L’iscrizione alla gara sarà gratuita – spiega Stefano Tonini, dell’associazione ASV Skateboardproject-Bolzano – nostro auspicio è che ognuno possa trascorrere una giornata di puro snowboard e sci freestyle in allegria con gli amici”.