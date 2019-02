(ANSA) – ROMA, 4 FEB – Sono quattro i piloti che si alterneranno al simulatore della scuderia Ferrari Mission Winnow per la stagione 2019 contribuendo, insieme ai titolari, allo sviluppo della vettura: si tratta di Pascal Wehrlein, 24 anni, Brendon Hartley, 29, Antonio Fuoco, 22, e Davide Rigon, 32. “Abbiamo aggiunto al nostro team quattro piloti dalle indubbie qualità – ha commentato Mattia Binotto, team principal della scuderia Ferrari – dotati di una spiccata sensibilità e di una grande conoscenza di macchine e piste. Queste sono proprio le doti che occorrono nel delicato ruolo di collaudatore al simulatore, uno strumento fondamentale nella Formula 1 moderna”. Wehrlein, attualmente in forza al team Mahindra di Formula E, ha gareggiato in Formula 1 nelle stagioni 2016 e 2017 dopo essersi laureato campione DTM nel 2015. Brendon Hartley arriva a Maranello dopo l’esperienza in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso. Antonio Fuoco fa parte della famiglia e Rigon è un veterano del simulatore Ferrari.