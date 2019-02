(ANSA) – CAMERINO (MACERATA), 4 FEB – Da qualche giorno il quadriportico del Palazzo ducale di Camerino troneggia su una delle pareti interne del Rettorato al Campus universitario di Unicam. Si tratta di un bellissimo disegno della studentessa del corso di laurea magistrale in Design Computazionale Giuliana Flavia Cangelosi che è stato riportato nella grande parete visibile non appena si entra nella nuova sede del Rettorato. “Abbiamo fortemente voluto realizzare quest’opera – ha detto il rettore Unicam Claudio Pettinari -, tenendo comunque sempre presente che il nostro obiettivo è quello di tornare prima possibile al Palazzo ducale. Ora ci rientriamo virtualmente ogni giorno, ma faremo di tutto per ritornarci, perché vogliamo rappropriarci e tornare a vivere i luoghi Unicam del centro storico, così come abbiamo recentemente fatto per Palazzo Sabbieti”. Il Palazzo Ducale di Camerino è inagibile dal 2016 a causa del sisma.