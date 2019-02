(ANSA) – MILANO, 04 FEB – ”Giampaolo secondo me non va da nessuna parte, ma scherzo perché con lui ho un ottimo rapporto. Io sono convinto che sia pronto per una grande squadra. Per cui se me lo chiederà lo lascerò partire”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ‘libera’ il tecnico Marco Giampaolo, qualora in estate dovesse arrivare un’offerta da una big. Ferrero invece blocca Quagliarella, che a 36 anni ha eguagliato il record di Batistuta per le undici partite consecutive con gol ed è appena stato richiamato in Nazionale dal ct Mancini. ”Fabio – spiega Ferrero, a margine dell’evento di solidarietà ‘United for Genova’ – deve finire la carriera alla Sampdoria. L’ho preso quando nessuno credeva in lui, ho creduto nella sua forza e nel suo stile. Cairo mi ha fatto fare in treno da Bologna a Roma, sarà stato bravo Ferrero a prenderlo. Anche se il Milan me l’avesse chiesto, non glielo avrei dato”.