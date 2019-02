(ANSA) – TORINO, 4 FEB – Il Museo del Cinema di Torino partecipa alla Giornata della Memoria con la proiezione-evento, il 6 febbraio al Cinema Massimo, di un importante lavoro, ‘A Film Unfinished’, (Un film incompiuto) realizzato dalla regista israeliana Yael Hersonski, con materiali d’archivio relativi ad un documentario prodotto nel 1942 nel ghetto di Varsavia. La serata è promossa dal Museo insieme al Consolato Generale di Polonia di Milano, il Consolato Onorario di Polonia in Torino, il Goethe Institut-Turin, la Comunità Ebraica di Torino, la Comunità Polacca di Torino. Il documentario fu girato da una troupe nazista all’interno del ghetto per mostrare una deviante immagine della vita degli ebrei. Gli attori furono costretti a recitare una messa in scena propagandistica secondo le direttive impartite dai tedeschi. La bobina è rimasta abbandonata in un archivio della DDR fino al 1954. La regista ha inserito nel film altri documenti, frutto di una scrupolosa ricerca creando così un film coeso e di grande impatto. (ANSA).