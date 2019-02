(ANSA) – MILANO, 04 FEB – ”Povero Higuain, mi spiace la sua esperienza milanese non sia stata positiva né per lui, né per il Milan. Questo tipo di immissioni ogni tanto riescono e ogni tanto no, non è colpa di nessuno”. E’ il pensiero del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sul tribolato addio di Gonzalo Higuain. Scaroni è molto soddisfatto dell’arrivo di Piatek, già a quota tre gol in tre gare: ”Ha sempre fatto un sacco di gol. Lo ha fatto con il Genoa, prima ancora al Cracovia e ora al Milan”. Scaroni, a margine dell’evento di solidarietà ‘United for Genova’, blinda Donnarumma, che qualche anno fa l’ex patron Silvio Berlusconi aveva valutato 80 milioni di euro: ”Non sapevo che lui avesse indicato un ‘target price’, ma non abbiamo proprio intenzione di cederlo. Ha fatto alcune partite eccezionali”.