(ANSA) – ROMA, 4 FEB – Monday Night amaro per il Liverpool. La squadra di Klopp non va oltre l’1-1 sul campo del West Ham, mettendo in mostra un’altra prova sottotono dopo quella con il Leicester. Due punti persi che fanno felice il Manchester City e il Tottenham, risalite rispettivamente a -3 e -5 in una Premier League ancora apertissima. Reds incapaci di gestire il vantaggio, con il solito Antonio bravo a pareggiare in 6 minuti il vantaggio di Manè.