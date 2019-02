(ANSA) – CAGLIARI, 4 FEB – Gasperini sente profumo di Champions. E questa volta vince anche senza i gol di Zapata. “Campo difficile- spiega il mister- noi abbiamo interpretato bene la gara cercando di proporci. Non una vittoria bella e brillante come in altre occasioni , ma per me è un segnale di maturità perché siamo riusciti a vincere una partita in modo diverso rispetto ad altre situazioni. La traversa? Il pari sarebbe stata una beffa”. Il finale? “Forse in qualche giocatore è emersa un po’ di stanchezza- ha detto- ma forse siamo rimasti troppo bassi quando eravamo in superiorità numerica”.