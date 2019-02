TORINO – Tutti uniti nel nome della Nutella, la crema spalmabile di nocciole che è uno dei brand alimentari più forti e amati nel mondo. Si celebra il 5 febbraio il ‘World Nutella Day’: gli appassionati di tutto il mondo si danno appuntamento sui social media, a casa e in ufficio con i colleghi per condividere storie e ricette e per assaporare il gusto della celeberrima crema inventata nel 1964 dall’imprenditore dolciario Michele Ferrero.

L’iniziativa del ‘World Nutella Day’ è stata creata nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire la community mondiale a condividere la passione per Nutella. L’anno scorso nel giorno della festa la parola Nutella è stata menzionata su social una volta ogni 0,5 secondi.