(ANSA) – ROMA, 5 FEB – L’inatteso crollo della capolista a ovest Denver (129-103) in casa dei non irresistibili Detroit Pistons è una delle note principali dell’ultimo turno Nba giocato questa notte, nella quale si è registrata l’ennesima prestazione super di James Harden, che con i suoi 44 punti ha trascinato i Rocktes al successo in casa dei Suns 118-110. Vittoria importante, ma non scontata invece, per la capolista a est, Milwaukee, sui Brooklyn Nets per 113-94, che conferma la formazione dei Bucks sempre più al comando. Serata negativa per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, caduti a sorpresa sul terreno amico per opera dei Sacramento Kings con il punteggio di 127-112; per il campione azzurro solo 24 minuti di partita e 7 punti. Nelle altre sfide, gli Atlanta Hawks hanno battuto i Washington Wizards per 137-129 e Indiana Pacers è passata contro New Orleans Pelicans per 109-107. In classifica a est comanda i Bucks, seguiti dai Raptors di Toronto; a ovest in testa i Golden State Warriors, seguiti dai Denver Nuggets. (ANSA).