(ANSA) – ROMA, 05 FEB – Donne da una parte, uomini dall’altra. LPGA Tour ed European Tour fanno tappa in Australia dove dal 7 al 10 febbraio andrà in scena l’HSPS Handa Vic Open in versione maschile e femminile. Show annunciato a Victoria, con 312 giocatori in campo e un bottino da 3 mln di dollari da dividere equamente. Parità di genere nel torneo australiano (almeno per quel che riguarda montepremi e torneo) dove si giocherà su due diversi green: il Beach Course (par 72) e il Creek Course (par 73). Tornei separati, però e niente squadre miste. Questa è l’unica rassegna al mondo che vede giocare i player di entrambi i circuiti (Eurotour e LPGA Tour) sugli stessi campi da golf, a rotazione. In campo maschile l’Italia sarà rappresentata da Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi. Buone chance per i tre in una gara che non vedrà sul green i big mondiali ed europei. Con l’americano Kitayama e gli spagnoli Otaegui e Campillo tra i favoriti. In corsa per il titolo anche il belga Colsaerts e gli inglesi Rai e Johnston.