(ANSA) – MOSCA, 5 FEB – “Continuiamo a credere che sia possibile trovare una soluzione alla crisi” in Venezuela “solo portando sia il governo sia l’opposizione al tavolo dei negoziati”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov parlando agli studenti dell’università russo-tagika di Dushanbe. “Altrimenti – ha proseguito il capo della diplomazia di Mosca – ci sarà il cambio di regime che l’Occidente tanto brama. Non c’è un solo Paese dove la vita sia migliorata in seguito a un cambio di regime”.