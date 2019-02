(ANSAmed) – TEL AVIV, 5 FEB – I circa 120mila iscritti al Likud – il partito del premier Benyamin Netanyahu – voteranno oggi per scegliere i componenti della lista elettorale della formazione che andrà alla consultazione popolare del prossimo 9 aprile. Le cosiddette ‘primarie’ sono il terreno politico in cui si sfidano non solo i big del partito ma anche i nuovi concorrenti: una sorta di barometro politico in grado di determinare gli equilibri della formazione di Netanyahu. Il premier – al fuori della competizione come leader incontrastato del partito e del governo – da giorni è sceso in campo per sbarrare la strada a Gideon Saar considerato un pericoloso avversario interno. Ma tra i 142 candidati (28 tra ministri in carica ed ex membri della Knesset) ci sono anche l’ambizioso ex sindaco di Gerusalemme Nir Barkat e l’attuale ministro dell’immigrazione Yoav Gallant, transfuga del partito di centro ‘Kulanu’. Le preferenze per ogni elettore sono 12 e i risultati si sapranno con certezza domani, dopo lo spoglio della notte.