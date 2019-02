(ANSA) – MILANO, 05 FEB – “Spero proprio che in questo caso il Governo non commetta gli stessi errori del precedente”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che ieri, a margine del vertice in Regione Lombardia sulla candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026, ha espresso la necessità di compattare la squadra per evitare un’altra sconfitta ai voti come già accaduto per l’Agenzia europea del farmaco (Ema). Quello di ieri è stato “un incontro tecnico, non ci sono notizie. Incrociamo le dita” ha riferito Fontana a margine del Consiglio regionale. Anche con il sindaco di Milano Beppe Sala, dopo le recenti polemiche su mezzi pubblici e autonomia, ieri è andata “benissimo”. “Io non ho fatto nessuna polemica” ha concluso il governatore.