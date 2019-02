(ANSA) – ROMA, 5 FEB – “Sarà divertente affrontare il Barcellona per tre volte in poche settimane. Dovremo dare il meglio di noi. Il ‘Clasico’ è una partita di grande rivalità, come lo sono Inter-Milan, Boca-River, San Lorenzo-Hurricane. Stiamo giocando in diverse competizioni, vogliamo vincerle tutte; le affronteremo tutte con lo stesso impegno e la stessa concentrazione. Dipenderà da noi”. Così Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa che precede l’andata delle semifinali di Coppa del Re, in programma domani sera alle 21 nel Camp Nou contro i rivali di sempre del Barcellona. “Siamo quasi al completo – aggiunge Solari -, anche Vallejo è fra i disponibili. Se tutti stanno bene e sono disponibili diventa difficile compilare la lista dei convocati. Fare delle scelte è la cosa più complicata per un allenatore. Messi fuori? Lui gioca tutte le partite, la sue presenza o meno non ci condiziona”.