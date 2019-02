(ANSA) – TORINO, 5 FEB – Decine di tifosi della Juventus si sono radunati davanti alla Continassa per salutare Cristiano Ronaldo e fargli gli auguri per il suo 34/o compleanno, il primo con la maglia bianconera. CR7 è arrivato alle 13,30 nel Centro di allenamento e ha salutato i tifosi in attesa, promettendo di ripassare più tardi a salutarli. La Juventus si allenerà nel primo pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri. Sui social il primo compagno di squadra a fare gli auguri a Ronaldo è stato Bernardeschi: “Happy Birthday”, il messaggio lanciato su Instagram dall’attaccante bianconero. Sullo stesso social ci sono gli auguri della mamma del campione portoghese, Maria Dolores Aveiro, che pubblica un’immagine di tenerezza con la testa appoggiata sulla spalla del figlio e scrive “Buon compleanno figlio, che tu abbia una giornata felice. Baci”.