CARACAS – Un “cabildo abierto ítalo-venezolano” con i deputati Luis Stefanelli, Americo De Grazia, Marianella Magallanes, Nora Bracho e Angelo Palmeri. La nostra comunità è sempre più attiva. E in questo momento particolarmente difficile per la democrazia non ha dubitato a schierarsi al lato della libertà e della Costituzione.

Nel “Cabildo” la collettività avrà modo non solo di ascoltare i maggiori leader dell’Opposizione, di origine italiana, ma anche di esporre le proprie idee. Sarà un momento per arricchire il dibattito e, assieme, proporre soluzioni.

L’appuntamento, al quale nessuno dovrebbe mancare, è stato fissato oggi per le ore 17, a “Asolima” (Santa Rosa de Lima, al lato del “Colegio Santa Rosa de Lima”)