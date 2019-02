(ANSA) – MILANO, 5 FEB – La Fip accoglie l’istanza della Oriora Pistoia e ribalta il risultato della partita di ieri sera contro l’Ax Milano, assegnando la vittoria ai toscani per 20-0. I campioni d’Italia – che avevano vinto 91-81 in Toscana – infatti hanno schierato James Nunnally, al debutto in campionato, ma l’americano doveva scontare ancora una giornata di squalifica, rimediata nei playoff del 2016, quando giocava con la maglia di Avellino, ma comminata, a posteriori, nel novembre dello stesso anno, quando Nunnally già militava nel Fenerbahce. ”Accertata – si legge nel comunicato della Fip – la posizione irregolare di James Nunnally James e visti gli artt. 49 R.E. Gare, 49 R.G., 63 R.G., si dispone l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Oriora Pistoia”. Cambia dunque la classifica della Serie A: Milano resta in testa ma scende a 30 punti, Pistoia invece abbandona l’ultimo posto in solitaria e aggancia Torino e Reggio Emilia.