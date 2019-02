(ANSA) – BOLZANO, 5 FEB – Meglio il modello di aiuti sociali esistente in Alto Adige del reddito di cittadinanza. Il governatore altoatesino, Arno Kompatscher, assicura infatti che “i nostri strumenti superano nettamente le prestazioni previste dalla nuova normativa statale. Sia in termini quantitativi che qualitativi, perché sono più accessibili, più semplici anche nelle procedure amministrative”. L’idea, ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano rispondendo alle domande dei giornalisti, è quella di “mantenere questo sistema, che sicuramente non è cumulabile con quello statale, come abbiamo verificato”. Kompatscher, inoltre, non esclude un ricorso alla Consulta: “Ci riserviamo di impugnare la normativa statale sentendo anche le altre Regioni, sia quelle a statuto speciale che quelle a statuto ordinario, perché anche da parte loro, almeno in via ufficiosa, è stato sollevato qualche dubbio sulla costituzionalità del provvedimento”.