(ANSA) – PARIGI, 05 FEB – Rallentamenti, blocchi e disagi sono previsti oggi in tutta la Francia nel quadro dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato CGT, a cui aderiscono anche i syndicats FO, Solidaires, France Insoumise e una parte dei gilet gialli. In un tweet, la società che gestisce la Tour Eiffel, uno dei monumenti simbolo di Parigi, avverte che “a causa del movimento di sciopero nazionale, oggi 5 febbraio, l’accesso ai visitatori potrebbe essere problematico”. Questa mattina diverse centinaia di militanti tra lavoratori e gilet gialli hanno bloccato, tra l’altro, i mercati generali di Rungis, alle porte della capitale. Oltre alle rivendicazioni sociali come innalzamento dei salari ed equità fiscale, alcuni sfilano per difendere “la libertà di manifestare”. Proprio oggi l’Assemblea Nazionale è chiamata ad approvare la controversa legge ‘anti-casseurs’, che attribuirà ai prefetti la possibilità di vietare le manifestazioni. Un provvedimento che spacca la stessa maggioranza di Emmanuel Macron.