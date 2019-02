(ANSA) – ROMA, 5 FEB – Il quotidiano il Mundo deportivo non ha alcun dubbio e titola nell’edizione odierna: “Mino Raiola è l’ostacolo principale per arrivare a De Ligt”. Il procuratore, secondo quanto fa notare il giornale vicino alle vicende del club blaugrana, avrebbe posto come pregiudiziale una commissione di 10 milioni da intascare per favorire il trasferimento del giocatore dall’Olanda alla Spagna. Una situazione che, dalle parti del Camp Nou, ritengono “paradossale” e comunque fuori da ogni logica. Matthijs De Ligt, classe 1999, difensore dell’Ajax, da tempo è nel mirino del Barca: ha una valutazione di quasi 70 milioni e un contratto con i ‘Lancieri’ che scadrà il 30 giugno 2021.