(ANSA) – ROMA, 5 FEB – Il Giudice sportivo della Lega di Serie B, in relazione alle partite dell’ultimo turno di campionato (22/a giornata), ha squalificato per una partita otto calciatori: Maurizio Domizzi (Venezia), che è stato anche multato di mille euro; Simone Branca (Cittadella); Angelo Corsi (Cosenza); Cristiano Del Grosso ed Andrew Gravillon (Pescara); Alberto Gerbo (Foggia); Radoslaw Murawski (Palermo); Luca Vignali (Spezia). Il Pescara è stato multato di 6.500 euro (5 mila per responsabilità diretta e 1.500 per “avere, i suoi sostenitori, al 14′ pt lanciato un petardo nel recinto di gioco”. Multa di 5 mila euro anche al presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, “per essere, al 25′ st, entrato indebitamente nel recinto di gioco, criticando reiteratamente l’operato dell’arbitro; invitato più volte a uscire dal IV Uomo, abbandonava il recinto di gioco solo dopo l’intervento dell’arbitro”.