(ANSA) – TORINO, 5 FEB – La Uefa celebra il 34/o compleanno di Cristiano Ronaldo con un video del fuoriclasse portoghese sul sito internet. Dal primo gol europeo con la maglia del Manchester United, segnato contro il Debreceni nel 2005, il video, in oltre 21 minuti ripercorre i 123 gol realizzati in competizioni Uefa. Nella carrellata manca la rete realizzata quest’anno contro il Manchester United in maglia Juventus, rilanciata comunque dal tweet della confederazione europea: “Non c’è modo migliore per festeggiare l’asso portoghese di rivedere uno dei suoi gol più belli realizzati in Champions League con la maglia della Juventus” si legge nel tweet Uefa. In calce al video il riepilogo dei numeri strabilianti di CR7: dai 17 gol nella Champions del 2013/2014 alle 450 reti segnate con la maglia del Real Madrid, dalle 5 Champions vinte al record di essere stato l’unico giocatore a segnare in tutte le sei partite della fase a gironi.