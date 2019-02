(ANSA) – LONDRA, 5 FEB – Theresa May intende illustrare giovedì a Bruxelles “nuove proposte” per provare a superare l’impasse sul backstop, il meccanismo vincolante di salvaguardia del confine aperto in Irlanda che Westminster contesta. Lo ha detto un portavoce di Downing Street, senza entrare nel merito, dopo il consiglio dei ministri e prima d’una visita oggi della premier a Belfast. Ai colleghi di governo May ha confermato che la Brexit scatterà il 29 marzo, come previsto, pur insistendo sull’obiettivo d’arrivare a un accordo di divorzio. Il governo britannico conferma il suo “impegno assoluto” per il rispetto dell’accordo di pace del Venerdì Santo e per il mantenimento di un confine senza barriere fra Irlanda del Nord e Irlanda anche dopo la Brexit. Lo ha detto May in un discorso a Belfast di fronte al business locale, insistendo di voler con l’Ue un accordo di divorzio in grado d’avere “un vasto sostegno” a Westminster. E di puntare a “cambiamenti” del contestato meccanismo del backstop, non alla completa eliminazione.