(ANSA) – MILANO, 5 FEB – Momenti cruciali per l’Inter in crisi di risultati, fuori dalla Champions, dalla Coppa Italia e distante venti punti dalla Juventus. Tutti i dirigenti, da Marotta ad Ausilio, assistono agli allenamenti della squadra e cercano di fare quadrato in un momento critico dopo il ko casalingo con il Bologna. L’idillio tra Luciano Spalletti e i tifosi sembra in pericolo e le vicende legate a Perisic e a Nainggolan non hanno aiutato. Pesa anche il caso Icardi: il bomber e’ in crisi di gol e le vicende del rinnovo contrattuale sono dietro l’angolo. L’Inter si allena in vista della trasferta di Parma: un passo falso potrebbe far precipitare la situazione anche se Marotta ha rinnovato la fiducia al tecnico di Certaldo svincolando il suo futuro dalla prossima sfida di campionato.