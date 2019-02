CARACAS – El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Miguel Pizarro, indicó que la emergencia humanitaria que Venezuela necesita no es reciente y lamentó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no esté participando.

El presidente de la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria explicó que sin la presencia de la ONU, no es posible que la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHOA) y el Fondo de la ONU para la infancia (UNICEF) actúen en la dimensión que podrían estar actuando.

Las declaraciones de Pizarro se dieron en el programa de Shirley Varnagy que transmite la emisora, Unión Radio. El diputado explicó que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, solicitará, en una primera etapa, se determinen rutas de acopio en las distintas fronteras de Venezuela.

“La ayuda humanitaria no puede ser utilizada como ardid político (…) Estamos fortaleciendo organizaciones e instituciones de la iglesia para construir un voluntariado”, expresó el parlamentario.

Informó que en el transcurso de esta semana han estado llegando progresivamente cargamentos de medicamento en Cúcuta, Colombia.

Manifestó que cuando termine de llegar toda la ayuda humanitaria se realizará un acto público para mostrar todos los recursos que se tienen.

“Hoy en la AN se aprobará institucionalmente nuestro listado de prioridades para que el mundo entero pueda tener un documento en el cual se detalle los medicamentos que estamos solicitando, cuáles son los insumos, en qué cantidades y cómo se distribuyen. En la medida en que nosotros le demos institucionalidad a este proceso, la politiquería disminuirá. Somos una alternativa de poder”, especificó el presidente ad interim.

Guaidó afirmó que no se convertirá la AN en un organismo humanitaria y señaló que lo primordial en estos momentos es “no la partidización, nada de lo que se consiga y se distribuya podrá ser utilizado con fines de discriminación política, como ocurre con quienes están en el poder ahora”.

Puntualizó que “hay que crear un tejido para bajar la ayuda de una magnitud superior, habrá que construir la coordinación y pedirle al sistema de la ONU su apoyo”.