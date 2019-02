(ANSA) – TORINO, 5 FEB – Uno scialpinista di 66 anni è morto sotto una valanga sul monte Morefreddo, ad una quota di circa 2.100 metri nel territorio di Pragelato (Torino). Il cadavere dell’uomo è stato recuperato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, allertati nel pomeriggio dai famigliari che non riuscivano a contattarlo. A portarli in quota l’eliambulanza del 118 decollata da Torino con a bordo l’equipe al completo e l’unità cinofila da valanga. Una volta sbarcati in prossimità della valanga, è stato agganciato il segnale Artva dello scialpinista, gli sci che spuntavano da sotto la neve. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.(ANSA).