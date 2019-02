(ANSA) – ROMA, 5 FEB – E’ iniziata oggi ad Antalya (Turchia), l’ottava edizione dei Mondiali di Para Taekwondo. Per L’Italia subito tre medaglie. Riccardo Zimmermann (P32) conquista l’argento nei Poomsae dopo aver vinto in semifinale con il croato Domagoj Vujcic (viene fermato in finale dal russo Andrei Grabovskii). I due bronzi arrivano sempre nei Poomsae con le medaglie di Giovanni Sunseri (P33) e Michele Cianciotto (P20) alla sua prima partecipazione internazionale. Niente da fare per Federico Fricano, Matteo Tosoni e Stefano Guglielmi fuori al primo turno e per Spinelli Davide (Combattimento, +75 kg K44) sconfitto da Adishirinov Vugar (AZE). Domani sarà il turno di Antonino Bossolo in gara nelle -61 kg k44.