El juramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intenta mover 1.200 millones de dólares hacia Uruguay, por medio de Bandes, y pidió al gobierno de ese país no prestarse para un robo.

Guaidó afirmó que los primeros fondos de ayuda humanitaria serán destinados a la población más vulnerable en riesgo de muerte y que se abastecerá en esta primera etapa a cinco hospitales tipo 4, por cinco afecciones directas en lapso de un mes.

“Hay entre 250 mil y 300 mil venezolanos en riesgo de morir, por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritonial, por no tener antibióticos o por no tener un tratamiento para cáncer, inmediato, aseveró el diputado.