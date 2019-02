(ANSA) – WASHINGTON, 6 FEB – “Basta con stupide guerre politiche e con queste indagini ridicole e di parte. No alla vendetta e alla resistenza, bisogna scegliere la strada della grandezza”. Donald Trump legge il discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso con l’ala democratica pronta a reagire. “La mia agenda non è un’agenda repubblicana o democratica – ha detto a Trump – ma è l’agenda del popolo americano. E insieme possiamo spezzare decenni di stallo politico, superare le vecchie divisioni, curare le vecchie ferite, costruire nuove coalizioni, forgiare nuove soluzioni e sbloccare il futuro dell’America. La decisione è solo nelle nostre mani”. Alla scadenza del 15 febbraio, senza un accordo complessivo sulla sicurezza al confine col Messico, il rischio è quello di un nuovo shutdown. Il muro – dice – comunque si farà, e insiste sul ritiro delle truppe da Siria e Afghanistan. Molte dem indossavano abiti bianchi in difesa dei diritti delle donne.