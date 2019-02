(ANSA) – S. GREGORIO D’IPPONA (VIBO VALENTIA), 6 FEB – E’ stato trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1.5 mg/l, ben oltre il limite massimo consentito dalla legge. S. M., di 24 anni, ritenuto esponente di spicco della struttura ‘ndranghetistica di San Gregorio d’Ippona è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia. A Mancuso, che era in auto assieme ad un congiunto, avvisato orale di Ps, è stata immediatamente ritirata la patente e sequestrata l’autovettura. I due, che sono stati fermati e controllati, nella notte, dai militari del Norm ad un posto di blocco a San Gregorio d’Ippona, hanno dovuto fare rientro a piedi nelle loro abitazioni. (ANSA).