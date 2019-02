(ANSA) – TORINO, 6 FEB – Sarebbero decine i casi di incendi di autobus, a Torino, raccolti dalla procura nell’ambito di un’indagine che riguarda la sicurezza dei trasporti pubblici. Il dato copre un arco di dieci anni ma a interessare gli inquirenti è, in questo momento, la frequenza in cui si sono verificati gli ultimi episodi: cinque a partire dallo scorso dicembre. Il più recente è del 2 febbraio, quando un mezzo della linea 59 è andato a fuoco all’incrocio tra corso Svizzera e corso Regina Margherita. Anche per questo autobus – come per gli altri quattro – verrà disposto il sequestro. Per approfondire la questione, i magistrati intendono affidare una consulenza tecnica a uno specialista. Il fascicolo è aperto per incendio colposo.(ANSA).