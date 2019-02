(ANSA) – PARIGI, 6 FEB – Importante rimonta nei sondaggi del presidente francese Emmanuel Macron. Secondo un ultimo barometro Ifop Fiducial per Paris-Match, la percentuale di francesi che approva l’azione del presidente risale di 6 punti a febbraio, al 34%, ritornando ai livelli di ottobre 2018 (33%), prima della crisi dei gilet gialli, anche se la situazione resta fragile. Una tendenza in linea con praticamente tutti gli studi di opinione pubblicati negli ultimi 30 giorni. La popolarità del presidente, che aveva toccato il fondo a dicembre (23%), sembra trarre beneficio dal colpo di reni delle ultime settimane, da quando cioe’ si è impegnato in prima persona nel cosiddetto ‘Grande dibattito nazionale’ per trovare soluzioni comuni alle rivendicazioni delle casacche gialle. Domani, Macron è atteso a un nuovo dibattito nel dipartimento di Saone-et-Loire. Secondo lo studio,il presidente recupera punti, in particolare a destra e tra i centristi.