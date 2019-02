(ANSA) – CAGLIARI, 6 FEB – Ha deciso di farla finita in una cella del carcere di Uta, nel quale era stato rinchiuso da luglio dello scorso anno dopo aver tentato di uccidere a Sant’Antioco, nel Sulcis, la moglie a colpi di roncola. Antioco Tardini si è tolto la vita durante la notte, impiccandosi con mezzi di fortuna. La scorsa estate, nel comune sulcitano, aveva cercato di assassinare la moglie Maria Teresa Garzia, che aveva avviato le procedure di separazione e con la quale aveva appuntamento da un legale proprio il giorno dell’aggressione. Per lui dopo l’arresto era stata disposta la perizia psichiatrica, prima dell’avvio del processo. Stanotte la decisione del suicidio in carcere.