(ANSA) – ROMA, 6 FEB – Adrien Rabiot da settimane ormai è fuori da ogni progetto a lungo termine del Paris Saint-Germain, al punto da essere stato messo fuori rosa dall’allenatore Thomas Tuchel. Il suo mancato rinnovo contrattuale, la trattativa con il Barcellona, che a fine stagione lo ingaggerà a parametro zero, hanno influito sul suo destino tecnico. Ma c’è una sorpresa: il nome del centrocampista francese è stato inserito nella lista Champions consegnata dal club parigino all’Uefa. Nell’elenco appare anche l’unico acquisto invernale Leandro Paredes, destinato a prendere il posto di Rabiot. Il futuro di Rabiot sembra segnato, ma nel presente potrebbe essere preso ancora in considerazione dal tecnico Tuchel, che non lo convoca dal giorno del 4-1 in casa della Stella Rossa proprio in Champions, a dicembre.